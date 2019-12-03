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Отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО" Макрон не собирается

18:30 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не собирается отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО" и считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность. Соответствующее заявление французский лидер сделал во вторник на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.

"Я подтверждаю эти слова (о смерти мозга НАТО - прим. ТАСС)", - отметил он, признав, что они вызвали широкий отклик в мировой общественности. При этом Макрон уточнил, что считает необходимым внести ясность в стратегию альянса.

Ранее во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп назвал высказывание Макрона "оскорбительными" для многих государств альянса.

В начале ноября французский лидер в интервью журналу "Экономист" заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

  

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