К 75-летию Победы землю с советских воинских мемориалов в Литве будет передадут в РФ
19:30 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Земля с советских воинских мемориалов в Литве будет передана в РФ в рамках проекта "Дороги памяти" к 75-летию Победы. Об этом во вторник во время памятной церемонии на Воинском мемориале в Вильнюсе, посвященной Дню Неизвестного Солдата, сообщил собравшимся посол РФ в Литве Александр Удальцов.
"В пятнадцати литовских городах представители ветеранских организаций, российского посольства берут в этот памятный день по горсти земли с мемориалов, где покоятся советские солдаты. Она будет освящена и передана на открытие главного храма Вооруженных сил РФ в Москве. У его подножия сложат землю с могил советских солдат со всего мира", - отметил дипломат.
К монументу ветераны, представители общественности, дипломаты возложили венки и цветы.
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