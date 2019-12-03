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К 75-летию Победы землю с советских воинских мемориалов в Литве будет передадут в РФ

19:30 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Земля с советских воинских мемориалов в Литве будет передана в РФ в рамках проекта "Дороги памяти" к 75-летию Победы. Об этом во вторник во время памятной церемонии на Воинском мемориале в Вильнюсе, посвященной Дню Неизвестного Солдата, сообщил собравшимся посол РФ в Литве Александр Удальцов.

"В пятнадцати литовских городах представители ветеранских организаций, российского посольства берут в этот памятный день по горсти земли с мемориалов, где покоятся советские солдаты. Она будет освящена и передана на открытие главного храма Вооруженных сил РФ в Москве. У его подножия сложат землю с могил советских солдат со всего мира", - отметил дипломат.

К монументу ветераны, представители общественности, дипломаты возложили венки и цветы.


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