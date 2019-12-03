Франция: Эксперты по винам призвала власти защитить отрасль от американских санкций

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская федерация экспортеров вина призвала руководство страны принять меры для защиты отрасли от американских санкций. Соответствующее обращение обнародовано во вторник.

"Мы, конечно, сожалеем об американских мерах, которые в очередной раз направлены на французские вина и находятся в контексте споров между Францией и США, не касающихся нашего сектора", - отметил президент ассоциации Антуан Лексья. "В последние месяцы президент США неоднократно угрожал обложить налогом французские вина в ответ на решение Франции ввести налог на цифровые услуги, поэтому опубликованный властями США список не стал сюрпризом", - отметил глава федерации.

"Мы призываем президента республики предпринять все инициативы на национальном, двустороннем, международном уровнях для того, чтобы наш сектор не расплачивался за экономический и политический выбор, сделанный Францией", - сказал Лексья.

В сообщении федерации отмечается, что объем игристых вин составляет около 40% от всех французских вин, которые были экспортированы в США за последние 12 месяцев. По информации экспортеров вина, Франция за последний год экспортировала свыше 4 млн ящиков игристого вина на сумму 690 млн евро.