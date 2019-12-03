Соцработников и городскую администрацию протестировали на знание проблем и потребностей людей с инвалидностью

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты, работники соцслужб и представители администраций городов во вторник приняли участие в тотальном тесте на знание проблем и потребностей людей с инвалидностью "Доступная среда". Впервые очное тестирование состоялось в Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, на площадках, организованных в "Точках кипения".

Тестирование прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нальчике, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону. Также подключились площадки в Красноярском, Забайкальском краях и Курской области, рассказали организаторы теста. Участие в тестировании дистанционно можно было принять из любой точки страны на официальной странице проекта. За один час участники акции должны были ответить на 50 вопросов, посвященных проблемам и потребностям людей с инвалидностью, а также этике общения с людьми с ограничениями по здоровью.

"Вопросы касались взаимодействия с людьми с инвалидностью. Например, как корректно говорить слабовидящему человеку, если вы хотите ему что-то показать, что говорить: "посмотри", "потрогай" или еще какой-то вариант. Также были вопросы по оборудованию города и среды в целом, о приспособлениях - какие бывают, какие виды, что именно является оборудованием для людей с инвалидностью", - пояснила ТАСС куратор проекта в Санкт-Петербурге Александра Бельчукова.