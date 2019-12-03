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Глава Колумбии заявил, что вся Южная Америка ждет когда Мадуро покинет свой пост

21:30 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весь южноамериканский континент ожидает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост. Такое мнение во вторник выразил глава Колумбии Иван Дуке во время выступления на встрече глав МИД стран - участниц Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио - прим. ТАСС), которая проходит в Боготе.

"Чего ждет весь континент? В первую очередь, конца диктатуры [Николаса Мадуро] и прекращения узурпации власти", - сказал президент.

Дуке добавил, что странам региона необходимо усилить "координацию для введения санкций в отношении тех, кто находится у власти [в Венесуэле]".


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