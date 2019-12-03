Глава Колумбии заявил, что вся Южная Америка ждет когда Мадуро покинет свой пост
21:30 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Весь южноамериканский континент ожидает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост. Такое мнение во вторник выразил глава Колумбии Иван Дуке во время выступления на встрече глав МИД стран - участниц Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио - прим. ТАСС), которая проходит в Боготе.
"Чего ждет весь континент? В первую очередь, конца диктатуры [Николаса Мадуро] и прекращения узурпации власти", - сказал президент.
Дуке добавил, что странам региона необходимо усилить "координацию для введения санкций в отношении тех, кто находится у власти [в Венесуэле]".
НОВОСТИ
- 17:00 02.12.2019
- Турция изучает характеристики российских Су-35
- 15:00 02.12.2019
- Трое российских военных легко ранены при подрыве бронемашины в Сирии - МО РФ
- 14:32 02.12.2019
- Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
- 07:20 02.12.2019
- Японка Михо Отани стала первым в истории страны командиром боевого эсминца
- 07:17 02.12.2019
- Северная Корея строит площадки для пусков ракет с мобильных установок - японские СМИ
- 07:00 02.12.2019
- Вокруг России будет создано сплошное радиолокационное поле
- 17:35 01.12.2019
- Статья 5 Устава НАТО не должна превращаться в статью F-35 - французский министр
- 08:32 01.12.2019
- В России поставили на боевое дежурство первую загоризонтную РЛС
- 17:00 29.11.2019
- В украинской армии не будет прапорщиков
- 14:32 29.11.2019
- Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать