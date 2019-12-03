В Белгородской области четыре этажа жилого дома разрушены взрывом бытового газа - МЧС
22:30 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.
"Взрывной волной разрушены все четыре этажа", - сказал он.
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