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Документ по итогам встречи в нормандском формате будет очень осторожным - МИД Украины

07:00 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Документ, который будет обнародован по завершении саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), зафиксирует достижения и не будет содержать амбициозных положений. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины в кулуарах экспертной конференции NATO Engages ("НАТО энгейджс"), которая проводится в Лондоне в преддверии саммита Североатлантического альянса.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - цитирует Пристайко издание "Европейская правда".

По его словам, документ не является новым, советники лидеров четырех стран утвердили заключительные положения коммюнике еще 2 сентября. "Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее. То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих [инициатив]. Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств", - сказал он.

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