Космонавтам на МКС дали только один новогодний выходной
07:15 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские космонавты, которые находятся на МКС, отдохнут на Новый год только 1 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"На новогодние праздники у космонавтов Роскосмоса будет один выходной - 1 января", - отметили в госкорпорации. Как пояснили в Роскосмосе, в остальные дни "космонавты работают в обычном режиме".
НОВОСТИ
- 07:30 04.12.2019
- Коллекторы могут лишиться доступа к долгам граждан за ЖКХ
- 07:00 04.12.2019
- Документ по итогам встречи в нормандском формате будет очень осторожным - МИД Украины
- 22:30 03.12.2019
- В Белгородской области четыре этажа жилого дома разрушены взрывом бытового газа - МЧС
- 21:30 03.12.2019
- Глава Колумбии заявил, что вся Южная Америка ждет когда Мадуро покинет свой пост
- 20:45 03.12.2019
- Соцработников и городскую администрацию протестировали на знание проблем и потребностей людей с инвалидностью
- 20:15 03.12.2019
- Франция: Эксперты по винам призвала власти защитить отрасль от американских санкций
- 19:30 03.12.2019
- К 75-летию Победы землю с советских воинских мемориалов в Литве передадут в РФ
- 19:03 03.12.2019
- Константин Ремчуков: Трамп так и не назвал Россию врагом НАТО
- 18:30 03.12.2019
- Отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО" Макрон не собирается
- 17:40 03.12.2019
- Расширение НАТО является угрозой для России - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать