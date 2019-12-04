Космонавтам на МКС дали только один новогодний выходной

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские космонавты, которые находятся на МКС, отдохнут на Новый год только 1 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На новогодние праздники у космонавтов Роскосмоса будет один выходной - 1 января", - отметили в госкорпорации. Как пояснили в Роскосмосе, в остальные дни "космонавты работают в обычном режиме".