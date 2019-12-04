Коллекторы могут лишиться доступа к долгам граждан за ЖКХ

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующие поправки будут разработаны до конца января 2020 года, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, проект будет рассмотрен в весеннюю сессию. Уточняется, что сам запрет вступил в силу еще этим летом, но его можно обходить через агентский договор. "Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", - сказал изданию Аксаков.