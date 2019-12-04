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Посольство России в США призвало Госдеп перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды

07:44 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не выдали визы делегации Федерального казначейства, собиравшейся принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

"Так совсем недавно визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым, - отмечается в тексте. - Не соответствуют действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России".

"Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", - отмечается в тексте.

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