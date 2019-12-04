Погодная опасность в Московском регионе поднята до "желтой" из-за ветра и метели
07:52 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, гололедице и порывах ветра до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве от 1 до 3 градусов мороза, ночью температура сохранится на том же уровне. Синоптики прогнозируют в среду снег, местами метель, гололед и гололедицу. Юго-западный ветер составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится. Атмосферное давление составит в регионе 743 мм ртутного столба.
Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за гололедицы до 12:00 мск 5 декабря, метели (с 09:00 до 21:00 мск 4 декабря) и порывистого ветра до 09:00 мск 6 декабря.
НОВОСТИ
- 09:05 04.12.2019
- Российские выпускники одиннадцатых классов сегодня пишут итоговое сочинение
- 09:00 04.12.2019
- В бундестаге подвергли критике позицию Украины по "Северному потоку-2"
- 08:30 04.12.2019
- Житель Перми устроил из ружья стрельбу по прохожим
- 07:44 04.12.2019
- Посольство России в США призвало Госдеп перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды
- 07:30 04.12.2019
- Коллекторы могут лишиться доступа к долгам граждан за ЖКХ
- 07:15 04.12.2019
- Космонавтам на МКС дали только один новогодний выходной
- 07:00 04.12.2019
- Документ по итогам встречи в нормандском формате будет очень осторожным - МИД Украины
- 22:30 03.12.2019
- В Белгородской области четыре этажа жилого дома разрушены взрывом бытового газа - МЧС
- 21:30 03.12.2019
- Глава Колумбии заявил, что вся Южная Америка ждет когда Мадуро покинет свой пост
- 20:45 03.12.2019
- Соцработников и городскую администрацию протестировали на знание проблем и потребностей людей с инвалидностью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать