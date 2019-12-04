Житель Перми устроил из ружья стрельбу по прохожим
08:30 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы, которую устроил по прохожим из ружья житель Перми. Об этом ТАСС сообщает в среду источник в правоохранительных органах.
"Мужчина в Перми в состоянии опьянения убил жену из охотничьего ружья, и стал стрелять в прохожих. Он ранил случайного очевидца событий и одного из бойцов Росгвардии, приехавшего его задерживать. Другие росгвардейцы задержали злоумышленника", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что жизни сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.
По словам источника, злоумышленник был ранее судим за насильственное преступление. "Он отбыл в колонию в 2013 году, а в 2016 году освободился. Ружье, из которого велась стрельба, было зарегистрировано на жену правонарушителя. Был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков - покажет экспертиза", - отметил источник.
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