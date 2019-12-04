В бундестаге подвергли критике позицию Украины по "Северному потоку-2"

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Украина поддерживает идею санкций США против «Северного потока-2» и это ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, считает глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст. В интервью «РИА Новости» он рассказал, что Германия может принять контрмеры, в случае ограничений с американской стороны. Например, Германия может повысить пошлины на СПГ из США.

«Украина получила и получает политическую и финансовую поддержку от Евросоюза и в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику. Это ставит под вопрос эту помощь (от ЕС.— “Ъ”)»,— сказал господин Эрнст.

Санкции против проекта «Северный поток-2» обсуждают в Конгрессе США. Они могут затронуть компании, которые участвуют в строительстве газопровода. По данным газеты Bild, под их действие могут попасть швейцарская Allseas и немецкие компании, которые сотрудничают с «Газпромом». Коммерсантъ