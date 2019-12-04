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Российские выпускники одиннадцатых классов сегодня пишут итоговое сочинение

09:05 04.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Выпускники одиннадцатых классов в России сегодня пишут итоговое сочинение. Испытание начнётся в 10 утра по местному времени и будет продолжаться почти 4 часа. Старшеклассникам необходимо написать не менее 350 слов. В этом году темами сочинений стали «Война и мир», «надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Конкретные формулировки будут объявлены непосредственно перед началом сочинения. Оно необходимо для допуска к ЕГЭ.  Эхо Москвы

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