Российские выпускники одиннадцатых классов сегодня пишут итоговое сочинение

09:05 Источник: Эхо Москвы

Выпускники одиннадцатых классов в России сегодня пишут итоговое сочинение. Испытание начнётся в 10 утра по местному времени и будет продолжаться почти 4 часа. Старшеклассникам необходимо написать не менее 350 слов. В этом году темами сочинений стали «Война и мир», «надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Конкретные формулировки будут объявлены непосредственно перед началом сочинения. Оно необходимо для допуска к ЕГЭ. Эхо Москвы