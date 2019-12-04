Палата представителей США поддержала резолюцию, осуждающую участие России в саммитах G7

09:20 Источник: Эхо Москвы

Палата представителей США поддержала резолюцию, которая осуждает участие России в саммитах «Большой семёрки».

Как сообщает издание The Hill, за выступили 339 законодателей, 71 был против. Документ был представлен в августе после того, как Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G7.

Отметим, что резолюция носит рекомендательный характер. Эхо Москвы