Палата представителей США поддержала резолюцию, осуждающую участие России в саммитах G7
09:20 04.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Палата представителей США поддержала резолюцию, которая осуждает участие России в саммитах «Большой семёрки».
Как сообщает издание The Hill, за выступили 339 законодателей, 71 был против. Документ был представлен в августе после того, как Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G7.
Отметим, что резолюция носит рекомендательный характер. Эхо Москвы
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