СМИ сообщили об обысках у представителей Либертарианской партии

09:32 Источник: Эхо Москвы

Полиция проводит обыски у представителей Либертарианской партии. Следователи пришли, в частности, к Михаилу Светову и Сергею Бойко. Адвокаты пытаются выяснить подробности. Ранее Михаила Светова допрашивали по уголовному делу о развратных действиях. Оно было возбуждено из-за фотографии в Инстраграме, которая была опубликована ещё в 2012 году. Эхо Москвы