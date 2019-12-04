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НОВОСТИ

В Белгороде солдат-срочник умер на второй день службы

10:00 04.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В Белгороде умер 19-летний срочник на второй день службы. Об этом пишет «Бугульминская газета» со ссылкой на мать погибшего Светлану Кялову. По ее словам, сына 28 ноября доставили в Белгород и разместили в казарме. Владимир Кялов позвонил родителям и рассказал, что его заставляют мыть туалеты, что он делать отказывается. На следующий день им позвонил командир части и сказал, что их сын мертв. 

По данным Следственного комитета, молодой человек спрыгнул с турника, сделал несколько шагов, упал и потерял сознание.  Эхо Москвы

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