Брин и Пейдж покинут руководящие посты в Alphabet
10:05 04.12.2019 Источник: Газета.Ru
Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заявили, что покинут свои посты в холдинге Alphabet, который владеет Google. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Alphabet.
Как уточняется, Пейдж уйдет с должности гендиректора, а Брин оставит пост президента холдинга. Однако они по-прежнему будут действующими соучредителями, акционерами, а также членами правления Alphabet.
«Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент,» — отмечается в заявлении.
Как стало известно, во главе холдинга теперь станет генеральный директор Google Сундар Пичаи. Газета.Ru
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