В доме в Белгороде, где взорвался газ, повреждены 8 из 12 квартир

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По предварительной информации, повреждения получили восемь из 12 квартир. [Диагностический] комплекс "Струна" не планируется задействовать для обследования данного дома, поскольку ранее губернатор области сообщил, что дом, скорее всего, будут сносить", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел вечером во вторник на первом этаже четырехэтажного одноподъездного жилого дома в поселке Яковлево. По данным прокуратуры и медиков, в результате взрыва один человек погиб, шестеро пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового котла в одной из квартир. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко допустил, что потребуется снос дома и постройка нового здания, по его словам, окончательное решение об этом примут эксперты.