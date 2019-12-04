0
0
24
НОВОСТИ

В РФ снизились продажи вина и водки - СМИ

10:32 04.12.2019

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которыми ознакомился RT.

Так, по данным платформы фискальных данных «Такском» (проанализировано более 17 млрд кассовых чеков), с июля по октябрь 2019 года значительнее всего сократились (по сравнению с таким же периодом прошлого года) продажи вина — в среднем на 20%.

Продажи водки снизились на 10%, сообщили RT в компании.  

Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%.  

По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания «Платформа ОФД» фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.

Рост продаж платформа фиксирует только по алкогольным энергетикам — на 7%.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 04.12.2019
С Урала депортируют баптистского пастора-немца
0
84
10:05 04.12.2019
Брин и Пейдж покинут руководящие посты в Alphabet
0
89
10:00 04.12.2019
В Белгороде солдат-срочник умер на второй день службы
0
113
09:32 04.12.2019
СМИ сообщили об обысках у представителей Либертарианской партии
0
130
09:20 04.12.2019
Палата представителей США поддержала резолюцию, осуждающую участие России в саммитах G7
0
161
09:05 04.12.2019
Российские выпускники одиннадцатых классов сегодня пишут итоговое сочинение
0
159
09:00 04.12.2019
В бундестаге подвергли критике позицию Украины по "Северному потоку-2"
0
209
08:30 04.12.2019
Житель Перми устроил из ружья стрельбу по прохожим
0
200
07:52 04.12.2019
Погодная опасность в Московском регионе поднята до "желтой" из-за ветра и метели
0
216
07:44 04.12.2019
Посольство России в США призвало Госдеп перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды
0
250

Возврат к списку