В РФ снизились продажи вина и водки - СМИ

10:32

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которыми ознакомился RT Так, по данным платформы фискальных данных «Такском» (проанализировано более 17 млрд кассовых чеков), с июля по октябрь 2019 года значительнее всего сократились (по сравнению с таким же периодом прошлого года) продажи вина — в среднем на 20%.

Продажи водки снизились на 10%, сообщили RT в компании.



Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%.



По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания «Платформа ОФД» фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.



Рост продаж платформа фиксирует только по алкогольным энергетикам — на 7%.

