В РФ снизились продажи вина и водки - СМИ
10:32 04.12.2019
Так, по данным платформы фискальных данных «Такском» (проанализировано более 17 млрд кассовых чеков), с июля по октябрь 2019 года значительнее всего сократились (по сравнению с таким же периодом прошлого года) продажи вина — в среднем на 20%.
Продажи водки снизились на 10%, сообщили RT в компании.
Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%.
По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания «Платформа ОФД» фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.
Рост продаж платформа фиксирует только по алкогольным энергетикам — на 7%.
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