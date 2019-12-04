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НОВОСТИ

В Иркутской области полицейские застрелили медведя-людоеда

11:20 04.12.2019

Сотрудники полиции убили медведя, который съел 66-летнего жителя поселка Витимского Мамско-Чуйского района. Правоохранители применили огнестрельное оружие, когда хищник вернулся на место происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Накануне днем при обследовании прилегающей местности в 500 метрах от поселка была найдена так называемая лежка медведя, однако услышав человеческие шаги, он успел уйти. Предполагая, что медведь может вернуться на место происшествия, полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего местного жителя и установили там приманку. Около 07.00 хищник был вновь обнаружен на веранде жилища.

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