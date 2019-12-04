Россию и СССР обвинили в подавлении потенциала украинцев

11:32

Преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан обвинил Россию и СССР в низком уровне образованности украинцев. Он считает, что попытки развивать собственную науку, культуру и искусство были пресечены.

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем», — написал Компан в своем блоге в издании «Новое время». По его словам, это произошло из-за того, что царская Россия, а затем и большевики столетиями подавляли потенциал украинцев, а лучших специалистов переманивали к себе. ura.ru