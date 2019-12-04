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В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, обстрелявшего патруль

12:00 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль. Об этом сообщили журналистам в пресс- службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В ходе несения службы сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21053 за нарушение ПДД. По предварительным данным, при оформлении протокола к полицейским подошел неизвестный гражданин с явными признаками алкогольного опьянения и в агрессивной форме потребовал отпустить нарушителей ПДД. На законное требование сотрудников предъявить документы, удостоверяющие личность, неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передернул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы", - сообщили в пресс-службе.

Учитывая потенциальную опасность, второй полицейский был вынужден применить табельное оружие. Он сделал предупредительный выстрел в воздух, но гражданин не прекратил совершение противоправных действий. Сотрудник ГИБДД произвел в его сторону несколько выстрелов, "от полученных ранений мужчина скончался на месте", отметили в пресс-службе.

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