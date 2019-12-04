Экс-депутат Рады Рудьковский признал вину в нападении на посольство РФ в Киеве

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Как сообщает корр. ТАСС, подсудимый после оглашения прокурором обвинительного заключения полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

"Я прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, я и адвокаты готовы к этому процессу", - сказал он. Суд приступил к слушанию дела Рудьковского в особом порядке.