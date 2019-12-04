Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году - Столтенберг
12:20 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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