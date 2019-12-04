Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году - Столтенберг

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарные "оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом". Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам по прибытии на встречу на высшем уровне.