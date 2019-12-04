0
0
118
НОВОСТИ

Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году - Столтенберг

12:20 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарные "оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом". Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам по прибытии на встречу на высшем уровне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 04.12.2019
Гонконг сохранил первое место в рейтинге самых посещаемых туристами городов
0
53
13:20 04.12.2019
Лидеры НАТО впервые в истории обсудят на саммите угрозы со стороны Китая
0
73
13:05 04.12.2019
В Иркутской области обрушился мост после прохождения большегруза
0
95
13:00 04.12.2019
Казахстан не считает воссоединение Крыма с РФ аннексией - Токаев
0
103
12:34 04.12.2019
Госпошлины теперь можно оплатить в любом из центров "Мои документы" столицы
0
125
12:32 04.12.2019
Швейцарский студент разгадал столетнюю физическую головоломку
0
156
12:05 04.12.2019
Экс-депутат Рады Рудьковский признал вину в нападении на посольство РФ в Киеве
0
156
12:00 04.12.2019
В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, обстрелявшего патруль
0
177
11:32 04.12.2019
Россию и СССР обвинили в подавлении потенциала украинцев
0
238
11:20 04.12.2019
В Иркутской области полицейские застрелили медведя-людоеда
0
193

Возврат к списку