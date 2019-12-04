Швейцарский студент разгадал столетнюю физическую головоломку

12:32 Источник: Газета.Ru

Студент из Федеральной политехнической школы города Лозанны в Швейцарии Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли решить на протяжении 100 лет. Об этом сообщает Neue Züricher Zeitung.

Загадка для физиков состояла в том, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх, что наблюдается при открытии бутылки с минеральной водой.

Дауади, проведя исследования, выяснил, что пузырек все-таки перемещается вверх, однако настолько медленно, что это движение невозможно увидеть невооруженным глазом. Он также открыл, что движению воздуха препятствует сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью, размером пленки в миллионные доли миллиметра.

По мнению молодого человека, результаты его научной работы в будущем можно будет применить, изучения явления, возникающие при движении жидкостей в нанодиапазоне. Газета.Ru