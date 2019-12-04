Госпошлины теперь можно оплатить в любом из центров "Мои документы" столицы

12:34

В московских многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ) теперь можно оплатить госпошлины и госуслуги используя банковскую карту или смартфон.Ранее для оплаты госпошлин посетителям надо было использовать терминалы, банкоматы в зоне ожидания МФЦ или идти в банк. Потом с квитанцией надо было возвращаться обратно к специалистам МФЦ. Теперь же в окнах приема заявителей всех центров госуслуг установлены терминалы безналичной оплаты. Появление терминалов позволит посетителям центров «Мои документы» экономить время – теперь услугу можно получить сразу же, оплатив ее на месте.

«Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг для большинства людей, поэтому мы решили установить терминалы для безналичной оплаты в окнах приема, - отмечает замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова. - Первые из них появились во флагманском офисе Центрального округа в январе 2018 года. Услуга оказалась очень популярной среди посетителей, и теперь она стала доступна во всех центрах госуслуг. В среднем в каждом из них в 15 окнах есть терминалы для безналичной оплаты. Они принимают не только банковские карты, но и смартфоны с функцией бесконтактных платежей».

