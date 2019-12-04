Госпошлины теперь можно оплатить в любом из центров "Мои документы" столицы
12:34 04.12.2019
«Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг для большинства людей, поэтому мы решили установить терминалы для безналичной оплаты в окнах приема, - отмечает замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова. - Первые из них появились во флагманском офисе Центрального округа в январе 2018 года. Услуга оказалась очень популярной среди посетителей, и теперь она стала доступна во всех центрах госуслуг. В среднем в каждом из них в 15 окнах есть терминалы для безналичной оплаты. Они принимают не только банковские карты, но и смартфоны с функцией бесконтактных платежей».
НОВОСТИ
- 13:32 04.12.2019
- Гонконг сохранил первое место в рейтинге самых посещаемых туристами городов
- 13:20 04.12.2019
- Лидеры НАТО впервые в истории обсудят на саммите угрозы со стороны Китая
- 13:05 04.12.2019
- В Иркутской области обрушился мост после прохождения большегруза
- 13:00 04.12.2019
- Казахстан не считает воссоединение Крыма с РФ аннексией - Токаев
- 12:32 04.12.2019
- Швейцарский студент разгадал столетнюю физическую головоломку
- 12:20 04.12.2019
- Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году - Столтенберг
- 12:05 04.12.2019
- Экс-депутат Рады Рудьковский признал вину в нападении на посольство РФ в Киеве
- 12:00 04.12.2019
- В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, обстрелявшего патруль
- 11:32 04.12.2019
- Россию и СССР обвинили в подавлении потенциала украинцев
- 11:20 04.12.2019
- В Иркутской области полицейские застрелили медведя-людоеда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать