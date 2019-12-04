Казахстан не считает воссоединение Крыма с РФ аннексией - Токаев
13:00 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал Токаев в интервью медиакомпании "Дойче Велле", отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана "напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма". Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.
Токаев отметил, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией". "Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал президент Казахстана.
НОВОСТИ
- 13:32 04.12.2019
- Гонконг сохранил первое место в рейтинге самых посещаемых туристами городов
- 13:20 04.12.2019
- Лидеры НАТО впервые в истории обсудят на саммите угрозы со стороны Китая
- 13:05 04.12.2019
- В Иркутской области обрушился мост после прохождения большегруза
- 12:34 04.12.2019
- Госпошлины теперь можно оплатить в любом из центров "Мои документы" столицы
- 12:32 04.12.2019
- Швейцарский студент разгадал столетнюю физическую головоломку
- 12:20 04.12.2019
- Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году - Столтенберг
- 12:05 04.12.2019
- Экс-депутат Рады Рудьковский признал вину в нападении на посольство РФ в Киеве
- 12:00 04.12.2019
- В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, обстрелявшего патруль
- 11:32 04.12.2019
- Россию и СССР обвинили в подавлении потенциала украинцев
- 11:20 04.12.2019
- В Иркутской области полицейские застрелили медведя-людоеда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать