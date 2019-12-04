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Казахстан не считает воссоединение Крыма с РФ аннексией - Токаев

13:00 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал Токаев в интервью медиакомпании "Дойче Велле", отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана "напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма". Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.

Токаев отметил, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией". "Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал президент Казахстана.

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