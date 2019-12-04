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НОВОСТИ

В Иркутской области обрушился мост после прохождения большегруза

13:05 04.12.2019 Источник: RNS

В Иркутской области на автодороге Усть-Кут — Киренск обрушился мост через реку Макаровка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как отметили в ведомстве, информация о происшествии поступила в дежурную часть вечером 3 декабря. Прибывшие на место инцидента сотрудники дорожной полиции установили, что обрушение конструкции моста произошло в результате проезда по нему большегруза.  RNS

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