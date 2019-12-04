В Иркутской области обрушился мост после прохождения большегруза

13:05 Источник: RNS

В Иркутской области на автодороге Усть-Кут — Киренск обрушился мост через реку Макаровка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как отметили в ведомстве, информация о происшествии поступила в дежурную часть вечером 3 декабря. Прибывшие на место инцидента сотрудники дорожной полиции установили, что обрушение конструкции моста произошло в результате проезда по нему большегруза. RNS