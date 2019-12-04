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Лидеры НАТО впервые в истории обсудят на саммите угрозы со стороны Китая

13:20 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят в среду на саммите в Лондоне свой ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам по прибытии на встречу на высшем уровне.

"Впервые в истории альянса мы с лидерами НАТО обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США", - сказал он.

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