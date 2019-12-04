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Гонконг сохранил первое место в рейтинге самых посещаемых туристами городов

13:32 04.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Гонконг, несмотря на акции протеста, сохранил первое место в рейтинге самых посещаемых туристами городов. По итогам года, в китайской автономии побывали почти 27 миллионов человек. На втором месте – Бангкок, около 26 миллионов, и Макао, где отдохнули в этом году больше 20,5 миллиона туристов. 

В рейтинге аналитической компании Euromonitor Москва на 45-ом месте. Столицу России посетили почти 6 миллионов иностранцев.  Эхо Москвы

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