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Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении товаров из РФ

14:00 04.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении российских товаров. Украинский кабмин продлил меру до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он добавил, что действия украинского правительства — ответ на аналогичные действия России.  Говорит Москва

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