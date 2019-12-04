Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении товаров из РФ

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении российских товаров. Украинский кабмин продлил меру до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он добавил, что действия украинского правительства — ответ на аналогичные действия России. Говорит Москва