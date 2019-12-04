В России выделят 27 млрд рублей на развитие массового футбола

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На развитие массового футбола в России выделят 27 млрд рублей. Как сообщил министр спорта Павел Колобков, средства будут выделены из федерального бюджета к 2024 году.

На эти деньги построят футбольные манежи, поля с освещением и подогревом. Кроме того, средства пойдут на подготовку тренеров, проведение соревнований и продвижение федерального проекта «Спорт — норма жизни».



По словам Колобкова, футбол — самый массовый вид спорта в России. Больше трёх миллионов человек в стране занимаются футболом профессионально и на любительском уровне. Министр спорта добавил, что к 2030 году футболом будут заниматься семь миллионов жителей России. Говорит Москва

