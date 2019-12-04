Песков прокомментировал сообщение об использовании террористами российского мессенджера
14:32 04.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Песков ответил вопросом на вопрос журналиста о террористах и мессенджере «ТамТам». Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать информацию о том, что ИГ (Исламское государство, запрещено на территории РФ) перешло из Telegram в российский мессенджер.
«Здесь у меня вопросы. С чего вы считаете, что это вопрос, который нужно задавать Кремлю? С чего вы решили, что «ТамТам» контролируется российскими спецслужбами? Говорите лучше как англичане: «highly likely», — сказал Дмитрий Песков во время телефонного разговора с журналистами.
Ранее бельгийский эксперт по джихадистским группировкам Питер Ван Остайен проанализировал сообщения террористов после лондонской атаки. Экстремисты сначала опубликовали своё сообщение в мессенджере «ТамТам», а в Telegram такая же публикация появилась на несколько минут позже. Говорит Москва
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