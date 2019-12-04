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МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине

15:00 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

"Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершенного 23 августа", - отмечается в документе. "Эти ожидания были сформулированы статс- секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ", - указали в германском дипведомстве.

Как подчеркивается, "правительство ФРГ оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в свете расследования происшедшего".

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