МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине
15:00 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.
"Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершенного 23 августа", - отмечается в документе. "Эти ожидания были сформулированы статс- секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ", - указали в германском дипведомстве.
Как подчеркивается, "правительство ФРГ оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в свете расследования происшедшего".
НОВОСТИ
- 15:12 04.12.2019
- Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной - Вучич
- 14:32 04.12.2019
- Песков прокомментировал сообщение об использовании террористами российского мессенджера
- 14:12 04.12.2019
- В России выделят 27 млрд рублей на развитие массового футбола
- 14:00 04.12.2019
- Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении товаров из РФ
- 13:32 04.12.2019
- Гонконг сохранил первое место в рейтинге самых посещаемых туристами городов
- 13:20 04.12.2019
- Лидеры НАТО впервые в истории обсудят на саммите угрозы со стороны Китая
- 13:05 04.12.2019
- В Иркутской области обрушился мост после прохождения большегруза
- 13:00 04.12.2019
- Казахстан не считает воссоединение Крыма с РФ аннексией - Токаев
- 12:34 04.12.2019
- Госпошлины теперь можно оплатить в любом из центров "Мои документы" столицы
- 12:32 04.12.2019
- Швейцарский студент разгадал столетнюю физическую головоломку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать