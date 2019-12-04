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Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной - Вучич

15:12 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Сербия Александар Вучич намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным взаимоотношения с Косово, но не испытывает оптимизма относительно возможности достижения компромисса с Приштиной.

"Мне надо Вам сказать, что я не оптимист по поводу достижения, как мы это скажем, окончательного решения, которое бы стало компромиссом между Белградом и Приштиной. Но мы эту тему обсудим",- сказал Вучич, обращаясь к Путину на русском языке в начале переговоров.

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