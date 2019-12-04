Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ - МИД РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва намерена принять комплекс ответных действий в связи с высылкой сотрудников российского посольства из Германии. Об этом заявили ТАСС в среду в МИД РФ.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер".