Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ - МИД РФ
15:32 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва намерена принять комплекс ответных действий в связи с высылкой сотрудников российского посольства из Германии. Об этом заявили ТАСС в среду в МИД РФ.
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер".
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