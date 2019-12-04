Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" и назначил Малявину ее главой
16:00 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении АНО "Национальные приоритеты" и назначил Софию Малявину ее генеральным директором. С соответствующими распоряжениями главы правительства ознакомился ТАСС.
Ранее сообщалось, что новая организация создается для координации коммуникационной работы по национальным проектам, которую сейчас ведут различные ведомства и другие участники. Источник в аппарате кабмина сообщал, порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС, что организация начнет работу с 2020 года.
НОВОСТИ
- 16:32 04.12.2019
- РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
- 16:30 04.12.2019
- Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
- 16:12 04.12.2019
- Всемирный банк назвал главные риски для российской экономики
- 16:00 04.12.2019
- Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
- 15:32 04.12.2019
- Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ - МИД РФ
- 15:12 04.12.2019
- Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной - Вучич
- 15:00 04.12.2019
- МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине
- 14:32 04.12.2019
- Песков прокомментировал сообщение об использовании террористами российского мессенджера
- 14:12 04.12.2019
- В России выделят 27 млрд рублей на развитие массового футбола
- 14:00 04.12.2019
- Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении товаров из РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать