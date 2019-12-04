Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" и назначил Малявину ее главой

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении АНО "Национальные приоритеты" и назначил Софию Малявину ее генеральным директором. С соответствующими распоряжениями главы правительства ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что новая организация создается для координации коммуникационной работы по национальным проектам, которую сейчас ведут различные ведомства и другие участники. Источник в аппарате кабмина сообщал, порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС, что организация начнет работу с 2020 года.