0
0
70
НОВОСТИ

Всемирный банк назвал главные риски для российской экономики

16:12 04.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Всемирный банк рассказал о главных рисках для российской экономики. Среди них дефицит иностранных инвестиций, медленная диверсификация экспорта, сохранение санкций и общее ослабление мировой экономики.

При этом Всемирный банк улучшил прогноз по росту российского ВВП, прирост в 2019 году ожидается на уровне 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. С начала этого года и до октября банк только понижал этот прогноз. С текущим прогнозом совпадают и оценки Банка России, Правительство же прогнозирует рост в 1,3 процента.

Замедление, которое произойдет относительно прошлого года, экономисты банка объясняют перечисленными выше факторами — как внутренними, так и внешними.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 04.12.2019
РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
0
54
16:30 04.12.2019
Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
0
56
16:00 04.12.2019
Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
0
97
16:00 04.12.2019
Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" и назначил Малявину ее главой
0
100
15:32 04.12.2019
Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ - МИД РФ
0
143
15:12 04.12.2019
Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной - Вучич
0
168
15:00 04.12.2019
МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине
0
196
14:32 04.12.2019
Песков прокомментировал сообщение об использовании террористами российского мессенджера
0
204
14:12 04.12.2019
В России выделят 27 млрд рублей на развитие массового футбола
0
206
14:00 04.12.2019
Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении товаров из РФ
0
209

Возврат к списку