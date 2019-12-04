Всемирный банк назвал главные риски для российской экономики
16:12 04.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Всемирный банк рассказал о главных рисках для российской экономики. Среди них дефицит иностранных инвестиций, медленная диверсификация экспорта, сохранение санкций и общее ослабление мировой экономики.
При этом Всемирный банк улучшил прогноз по росту российского ВВП, прирост в 2019 году ожидается на уровне 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. С начала этого года и до октября банк только понижал этот прогноз. С текущим прогнозом совпадают и оценки Банка России, Правительство же прогнозирует рост в 1,3 процента.
Замедление, которое произойдет относительно прошлого года, экономисты банка объясняют перечисленными выше факторами — как внутренними, так и внешними. Эхо Москвы
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