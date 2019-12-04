РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
16:32 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская православная церковь (РПЦ) выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля в среду в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
"Сегодня рассматриваются проекты закона в Государственной думе, касающиеся борьбы с так называемым семейным насилием, насилием в семьях, - сказал он. - Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких- либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".
По мнению патриарха, "к такого рода вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью".
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