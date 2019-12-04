Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали

16:00

Фото с сайта www.defense.gouv.fr

В Париже состоялось прощание с тринадцатью погибшими в Мали французскими военнослужащими. Траурная церемония была проведена в соответствии в древней воинской традицией во дворе Дворца Инвалидов (Hôtel des Invalides). На мероприятии присутствовали президент Франции и главнокомандующий ВС ФР Эмманюэль Макрон, представители вашего командования, родные и близкие погибших, другие лица, всего - около 2500 человек.

Об обстоятельства гибели французских солдат известно не много. На данный момент есть информация, что трагедия произошла во вторник, 26 ноября из-за крушения двух воднотранспортных вертолетов. Возможно, что это была не боевая потеря, поскольку есть вероятность, что вертолеты моги столкнуться в воздухе. Впрочем, возможно, что это и не так. Напоминаем, что французские войска в Мали проводят военную операцию под кодовым наименованием «Бархан», всего в ней участвуют 4500 французских солдат.