Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
16:00 04.12.2019
|
Фото с сайта www.defense.gouv.fr
Об обстоятельства гибели французских солдат известно не много. На данный момент есть информация, что трагедия произошла во вторник, 26 ноября из-за крушения двух воднотранспортных вертолетов. Возможно, что это была не боевая потеря, поскольку есть вероятность, что вертолеты моги столкнуться в воздухе. Впрочем, возможно, что это и не так. Напоминаем, что французские войска в Мали проводят военную операцию под кодовым наименованием «Бархан», всего в ней участвуют 4500 французских солдат.
НОВОСТИ
- 16:32 04.12.2019
- РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
- 16:30 04.12.2019
- Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
- 16:12 04.12.2019
- Всемирный банк назвал главные риски для российской экономики
- 16:00 04.12.2019
- Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" и назначил Малявину ее главой
- 15:32 04.12.2019
- Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ - МИД РФ
- 15:12 04.12.2019
- Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной - Вучич
- 15:00 04.12.2019
- МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине
- 14:32 04.12.2019
- Песков прокомментировал сообщение об использовании террористами российского мессенджера
- 14:12 04.12.2019
- В России выделят 27 млрд рублей на развитие массового футбола
- 14:00 04.12.2019
- Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении товаров из РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать