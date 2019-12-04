Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами

16:30 Источник: НГ-Online

Фото сайта royalnavy.mod.uk

В сети впервые опубликовано изображение двух британских авианосцев, находящихся вблизи друг от друга. Самые крупные корабли Королевских военно-морских сил авианосец «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) и авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) были сфотографированы в гавани Портсмута.

Напомним, что авианосец «Королева Елизавета» был введен в боевой состав королевских ВМС в 2016 году. С этим кораблем было много проблем, возможно, они до сих пор полностью не решены. Лондон комплектует парк авиакрыла этого корабля американскими многофункциональными самолетами пятого поколения F-35B и F-35C. Второй авианосец «Принц Уэльский» только в текущем году начал ходовые испытания.



















