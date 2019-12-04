0
0
31
НОВОСТИ

Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами

16:30 04.12.2019 Источник: НГ-Online

hms-t.jpg
Фото сайта royalnavy.mod.uk  
В сети впервые опубликовано изображение двух британских авианосцев, находящихся вблизи друг от друга. Самые крупные корабли Королевских военно-морских сил авианосец «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) и авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) были сфотографированы в гавани Портсмута.

Напомним, что авианосец «Королева Елизавета» был введен в боевой состав королевских ВМС в 2016 году. С этим кораблем было много проблем, возможно, они до сих пор полностью не решены. Лондон комплектует парк авиакрыла этого корабля американскими многофункциональными самолетами пятого поколения F-35B и F-35C. Второй авианосец «Принц Уэльский» только в текущем году начал ходовые испытания.






Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 04.12.2019
РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
0
54
16:12 04.12.2019
Всемирный банк назвал главные риски для российской экономики
0
84
16:00 04.12.2019
Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
0
97
16:00 04.12.2019
Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" и назначил Малявину ее главой
0
100
15:32 04.12.2019
Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ - МИД РФ
0
143
15:12 04.12.2019
Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной - Вучич
0
168
15:00 04.12.2019
МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине
0
196
14:32 04.12.2019
Песков прокомментировал сообщение об использовании террористами российского мессенджера
0
204
14:12 04.12.2019
В России выделят 27 млрд рублей на развитие массового футбола
0
206
14:00 04.12.2019
Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении товаров из РФ
0
209

Возврат к списку