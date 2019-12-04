Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
16:30 04.12.2019 Источник: НГ-Online
|Фото сайта royalnavy.mod.uk
Напомним, что авианосец «Королева Елизавета» был введен в боевой состав королевских ВМС в 2016 году. С этим кораблем было много проблем, возможно, они до сих пор полностью не решены. Лондон комплектует парк авиакрыла этого корабля американскими многофункциональными самолетами пятого поколения F-35B и F-35C. Второй авианосец «Принц Уэльский» только в текущем году начал ходовые испытания.
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