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Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник

17:00 04.12.2019 Источник: РБК

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.

На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.

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