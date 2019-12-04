Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник

17:00 Источник: РБК

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.

На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.