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В Роскосмосе прокомментировали прогноз о крахе России как космической державы

17:12 04.12.2019 Источник: Газета.Ru

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он ответил, что такие похороны российской космонавтики происходят не в первый раз.

«Они (американцы) и в этом году нас уже хоронили, но, к сожалению, они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе. Поэтому скажу банально, но в тему – поживем – увидим», — заявил Устименко.

По его словам, в Роскосмосе к таким высказываниям относятся спокойно.

«А что касается наших похорон, все очень преувеличено. Какой-то журнал что-то написал. У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело», — сказал Устименко.

Ранее американское издание The Hill предрекло конец России как космической державы. Сообщалось, что в 2020 году NASA рассчитывает на получение кораблей для коммерческих космических полетов. Автор статьи утверждал, что этот шаг лишит Россию преимущества в космосе.

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