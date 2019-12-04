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Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии, если бы был возглавлял тогда РФ - Вучич

17:40 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Путин смог бы предотвратить бомбежки Югославии, если бы возглавлял Россию в 1999 году. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с российским президентом.

"Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров [России]. Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал", - сказал он.

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