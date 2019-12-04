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На лондонских торгах растет цена на нефть марки Brent

18:15 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые цены на нефть ускорили свой рост в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в преддверии министерских встреч ОПЕК и ОПЕК+ в Вене. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года подорожала на 2,78% - до 62,51 доллара за баррель.

Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 2,98% - до 57,77 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:29 мск.

Курс доллара к рублю в ходе торгов снизился на 0,39%, до 63,89 рубля, курс евро - на 0,22%, до 70,95 рубля.

    

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