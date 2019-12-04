На лондонских торгах растет цена на нефть марки Brent
18:15 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировые цены на нефть ускорили свой рост в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в преддверии министерских встреч ОПЕК и ОПЕК+ в Вене. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года подорожала на 2,78% - до 62,51 доллара за баррель.
Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 2,98% - до 57,77 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:29 мск.
Курс доллара к рублю в ходе торгов снизился на 0,39%, до 63,89 рубля, курс евро - на 0,22%, до 70,95 рубля.
НОВОСТИ
- 17:40 04.12.2019
- Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии, если бы был возглавлял тогда РФ - Вучич
- 17:12 04.12.2019
- В Роскосмосе прокомментировали прогноз о крахе России как космической державы
- 17:00 04.12.2019
- Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник
- 16:32 04.12.2019
- РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
- 16:30 04.12.2019
- Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
- 16:12 04.12.2019
- Всемирный банк назвал главные риски для российской экономики
- 16:00 04.12.2019
- Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
- 16:00 04.12.2019
- Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" и назначил Малявину ее главой
- 15:32 04.12.2019
- Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ - МИД РФ
- 15:12 04.12.2019
- Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной - Вучич
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать