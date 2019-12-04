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Высылка двух российских дипломатов из ФРГ не отразится негативно на встрече в нормандском формате - Меркель

18:45 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на следующей неделе, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в нормандском формате.


"Мы встретимся с российским президентом на следующей неделе", - сказала канцлер в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, отвечая на вопрос, намерена ли она обсудить с Путиным вопрос высылки дипломатов.

"Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе", - сказала она. "Но с точки зрения двусторонних отношений это событие", - полагает канцлер.

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