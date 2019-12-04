Московские пробки оцениваются в 9 из 10 баллов
19:15 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Затруднения на дорогах Москвы вечером в среду оцениваются в 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:30 мск.
Автомобильные заторы наблюдаются, в частности, на бульварах в центре столицы, по Третьему транспортному и Садовому кольцам, а также на МКАД. Движение затруднено на Кремлевской, Софийской, Котельнической, Раушской и Москворецкой набережных, а также Большому Москворецкому мосту и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено, в частности, по Тверской улице, а также улицам Красная Пресня, Новый Арбат, Сретенке, Петровке.
На вылетных магистралях движение также затруднено: заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Звенигородом шоссе и Волгоградском проспекте.
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