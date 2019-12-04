Президент Польши уверен, что Россия не враг НАТО и альянс никто не атакует
20:30 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не является врагом Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в британской столице саммита НАТО.
"Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком контексте на саммите обсуждалась Россия.
"Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат", - добавил Дуда.
"Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства, - указал польский лидер. - Россия - наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми".
"Но здесь речь не идет о какой-то враждебности", - констатировал он.
НОВОСТИ
- 20:01 04.12.2019
- Собянин рассказал о планах развития системы онкопомощи в столице
- 19:45 04.12.2019
- Шесть военных самолетов и фрегат выделит Канада для участия в миссиях НАТО - Трюдо
- 19:15 04.12.2019
- Московские пробки оцениваются в 9 из 10 баллов
- 18:45 04.12.2019
- Высылка двух российских дипломатов из ФРГ не отразится негативно на встрече в нормандском формате - Меркель
- 18:15 04.12.2019
- На лондонских торгах растет цена на нефть марки Brent
- 17:40 04.12.2019
- Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии, если бы был возглавлял тогда РФ - Вучич
- 17:12 04.12.2019
- В Роскосмосе прокомментировали прогноз о крахе России как космической державы
- 17:00 04.12.2019
- Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник
- 16:32 04.12.2019
- РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
- 16:30 04.12.2019
- Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать