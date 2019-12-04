Президент Польши уверен, что Россия не враг НАТО и альянс никто не атакует

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не является врагом Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в британской столице саммита НАТО.

"Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком контексте на саммите обсуждалась Россия.

"Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат", - добавил Дуда.

"Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства, - указал польский лидер. - Россия - наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми".

"Но здесь речь не идет о какой-то враждебности", - констатировал он.



