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Президент Польши уверен, что Россия не враг НАТО и альянс никто не атакует

20:30 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не является врагом Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в британской столице саммита НАТО.

"Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком контексте на саммите обсуждалась Россия.

"Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат", - добавил Дуда.

"Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства, - указал польский лидер. - Россия - наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми".

"Но здесь речь не идет о какой-то враждебности", - констатировал он.


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