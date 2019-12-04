МИД Украины ответил на высказывания Токаева о Крыме
21:30 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.
"Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке". По мнению украинской стороны, заявление президента Казахстана противоречит "сложившимся принципам взаимоотношений двух стран и международно-признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН". "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - добавили в МИД.
Ранее Токаев в интервью медиакомпании "Дойче Велле" заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, он ответил, что "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".
"Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации", - написал в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов на странице в "ВКонтакте".
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